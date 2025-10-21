Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Bullen treiben Atlassian am Abend an
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 166,89 USD zu.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,1 Prozent auf 166,89 USD zu. In der Spitze legte die Atlassian-Aktie bis auf 167,35 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,51 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 456.333 Atlassian-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,37 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Atlassian gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Atlassian-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,26 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.
