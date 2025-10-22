Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Atlassian

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 169,52 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 169,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die Atlassian-Aktie bis auf 171,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.325 Atlassian-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 92,27 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 14,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Atlassian rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2026 4,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

