DAX24.148 -0,8%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.730 -1,0%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.039 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Darum legen die Ölpreise erneut zu Darum legen die Ölpreise erneut zu
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
So entwickelt sich Atlassian

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag fester

22.10.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 169,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
146,56 EUR 0,86 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 169,52 USD nach oben. In der Spitze gewann die Atlassian-Aktie bis auf 171,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.325 Atlassian-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 92,27 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 14,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Atlassian rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2026 4,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung