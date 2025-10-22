Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Abend gestärkt

Atlassian im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,2 Prozent auf 169,12 USD. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 518.828 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 lud Atlassian zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Atlassian dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,26 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

