Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Atlassian. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:50 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 168,12 USD zu. Bei 169,70 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 167,15 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 42.169 Atlassian-Aktien.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 48,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 155,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

