Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend höher

Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 176,86 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 176,86 USD zu. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,86 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 173,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 376.616 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 84,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,19 USD am 18.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 lud Atlassian zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,27 USD fest.

