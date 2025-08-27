Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Donnerstagabend höher
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 176,86 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 176,86 USD zu. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,86 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 173,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 376.616 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 84,29 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,19 USD am 18.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.
Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 07.08.2025 lud Atlassian zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1,13 Mrd. USD umsetzen können.
Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,27 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen
Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Keine Analysen gefunden.