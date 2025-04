Attraktive Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie rückt am Dienstag nach einem Zukauf und einer Analyse der Privatbank Berenberg in den Fokus.

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall übernimmt das Kampfmittelbergungsunternehmen Stascheit. Ein Kaufvertrag sei bereits geschlossen worden, wie aus einer Mitteilung von Rheinmetall hervorgeht.

Wer­bung Wer­bung

Die Stascheit GmbH war bisher inhabergeführt und hat ihren Sitz in Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Zu ihrem Hauptgeschäftsfeld zählen unter anderem das Erkennen, Bergen und Vernichten von Kampfmitteln sowie die Altlastenerkundung. Mittelfristig strebe man mit dem Zukauf einen jährlichen Umsatz von rund 80 Millionen Euro an, erklärte Rheinmetall.

Frühere Zusammenarbeit

Beide Unternehmen haben den Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Dabei ging es um das Aufspüren von Kampfmitteln in der Nordsee und Wartungsarbeiten an Offshore-Windparks. Vor dem Verlegen von Unterseeleitungen in der Ostsee und in Spanien hätte man gemeinsam Munitionsaltlasten vernichtet, hieß es.

Wer­bung Wer­bung

Erst in der vergangenen Woche hatte Rheinmetall den Zukauf der Firma Hagedorn-NC bekanntgegeben. Das Unternehmen aus Osnabrück stellt sogenannte Nitrozellulose her, was ein Bestandteil von Treibladungspulvern ist.

Berenberg: "Jede Menge Munition für weitere Kursgewinne"

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1.410 auf 1.630 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe noch "jede Menge Munition für weitere Kursgewinne", schrieb Analyst George McWhirter in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er zeigte auf, wie attraktiv die Bewertung der Aktien ist. Der Quotient zwischen Kurs-Gewinn-Verhältnis und erwarteter Ergebnissteigerung (PEG-Ratio) liege mit 1,2 unter dem Branchenwert von 1,5.

Wer­bung Wer­bung

Rheinmetall-Aktie erreicht Allzeithoch

Für die Rheinmetall-Aktie geht es daraufhin im XETRA-Handel zeitweise 3,09 Prozent auf 1.484,50 Euro nach oben. Bei 1.497,50 Euro erreichte das Papier sogar ein neues Allzeithoch.

Die Anteile des Rüstungskonzerns verteuerten sich in den vergangenen Jahren wegen der Aussicht auf florierende Geschäft wegen der Aufrüstung in vielen Ländern kräftig. Seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 legte der Kurs etwas mehr als 1.400 Prozent zu. Rheinmetall ist an der Börse inzwischen rund 66 Milliarden Euro wert.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / DÜSSELDORF (dpa-AFX)