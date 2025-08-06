ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain
Der ATX Prime hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Um 09:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent höher bei 2.334,24 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent höher bei 2.328,93 Punkten, nach 2.328,48 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.328,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.338,96 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 4,48 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 08.07.2025, den Wert von 2.219,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2025, lag der ATX Prime noch bei 2.164,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.776,67 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 27,84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.345,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.745,07 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit UBM Development (+ 2,01 Prozent auf 20,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,98 Prozent auf 77,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,34 Prozent auf 24,22 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 28,78 EUR) und voestalpine (+ 1,33 Prozent auf 26,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Rosenbauer (-4,74 Prozent auf 46,20 EUR), Österreichische Post (-3,25 Prozent auf 29,75 EUR), Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 21,80 EUR), Vienna Insurance (-1,46 Prozent auf 47,15 EUR) und UNIQA Insurance (-1,25 Prozent auf 12,64 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 60.805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,331 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
