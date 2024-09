Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX im Plus

LUS-DAX-Performance

Der LUS-DAX wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel

Am Montag springt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 19.391,50 Punkte an.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19.465,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.352,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18.965,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2024, bei 18.255,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2023, bei 15.372,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 15,81 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 19.496,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.345,00 Punkte.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1,13 Prozent auf 84,16 EUR), Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 136,15 EUR), Bayer (+ 0,77 Prozent auf 30,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,75 Prozent auf 256,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Continental (-3,88 Prozent auf 57,48 EUR), Porsche Automobil vz (-3,64 Prozent auf 40,75 EUR), Porsche (-3,51 Prozent auf 72,10 EUR), Infineon (-3,29 Prozent auf 31,62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,74 Prozent auf 94,46 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.879.122 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,949 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 9,05 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net