Aufsichtsrat investiert in 3U-Aktien - die Kursreaktion

Für den 09.03.2023 wurde bei 3U ein Insiderdeal gemeldet. Die Publikation des Deals fand am 13.03.2023 statt. Schmidt, Michael, Aufsichtsrat, kaufte am 09.03.2023 3U-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.000 Aktien zum Preis von jeweils 4,96 EUR den Besitzer. An diesem Tag stieg die 3U-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,20 Prozent auf 5,04 EUR.

Die 3U-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 5,06 EUR ab. Über FSE wurden im Handelsverlauf 9.110 3U-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von 3U beläuft sich aktuell auf 179,15 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 35.829.700 Aktien im Streubesitz.

Schmidt, Michael führte zuvor am 09.03.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 8.339 Aktien zu je 4,89 EUR.

Redaktion finanzen.net