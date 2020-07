Bitcoin legt kräftig zu und überspringt zeitweise die 10.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin sprang am Sonntagmittag im bisherigen Tageshoch bis auf 10.118,44 Dollar. Zuvor war überwiegend um die 9.700-Dollar-Marke gependelt.

Bildquellen: Zapp2Photo / Shutterstock.com