AUKTION/Schwache Nachfrage nach Bundesobligation
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei blieb das Volumen der Gebote unter dem Volumen des Angebots, weshalb die Emission technisch unterzeichnet war.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. September:
Emission 2,20-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit
10.Oktober 2030
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,777 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,405 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,1 (1,7)
Durchschnittsrendite 2,31% (2,29%)
Settlement 9. Oktober 2025
