AUKTION/Schwache Nachfrage nach Bundesobligation

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei blieb das Volumen der Gebote unter dem Volumen des Angebots, weshalb die Emission technisch unterzeichnet war.

Wer­bung Wer­bung

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. September:

Emission 2,20-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit

10.Oktober 2030

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,777 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,405 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,1 (1,7)

Durchschnittsrendite 2,31% (2,29%)

Settlement 9. Oktober 2025

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 05:51 ET (09:51 GMT)