DAX24.488 +0,4%Est505.628 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.534 +1,2%Euro1,1628 -0,3%Öl66,24 +0,8%Gold4.040 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Index im Blick

Zuversicht in Zürich: SPI mittags im Aufwind

08.10.25 12:25 Uhr
Zuversicht in Zürich: SPI mittags im Aufwind | finanzen.net

Das macht der SPI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,24 CHF 0,78 CHF 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Addex Therapeutics Ltd.
0,06 CHF -0,00 CHF -6,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMALLWORLD AG
0,90 CHF 0,03 CHF 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
13,25 CHF -0,95 CHF -6,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
dormakaba Holding AG
710,00 CHF -9,00 CHF -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GAM AG
0,18 CHF 0,02 CHF 11,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
1,42 CHF -0,07 CHF -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonteq AG
17,06 CHF -0,58 CHF -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meier Tobler
38,15 CHF -1,30 CHF -3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
15,16 EUR -0,32 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OC Oerlikon Corporation AG
2,72 CHF 0,01 CHF 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Relief Therapeutics Holding AG
3,50 CHF 0,18 CHF 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
306,20 CHF 3,40 CHF 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
17.383,0 PKT 119,4 PKT 0,69%
Charts|News|Analysen

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,69 Prozent auf 17.382,69 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,225 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,199 Prozent stärker bei 17.297,98 Punkten, nach 17.263,63 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17.395,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.297,98 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,01 Prozent nach oben. Der SPI lag vor einem Monat, am 08.09.2025, bei 17.059,12 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2025, den Wert von 16.637,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16.031,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 12,01 Prozent zu Buche. 17.395,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.361,69 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 12,11 Prozent auf 0,18 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,96 Prozent auf 15,06 CHF), Relief Therapeutics (+ 6,32 Prozent auf 3,54 CHF), Medacta (+ 3,76 Prozent auf 149,20 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-6,69 Prozent auf 13,25 CHF), Addex Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,06 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,70 Prozent auf 1,42 CHF), Meier Tobler (-3,68 Prozent auf 38,00 CHF) und Leonteq (-3,29 Prozent auf 17,06 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.141.453 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 259,792 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
11:56ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
10:06ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
10:06ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
29.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
29.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
25.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
12.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen