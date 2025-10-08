Zuversicht in Zürich: SPI mittags im Aufwind

Index im Blick

Das macht der SPI.

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,69 Prozent auf 17.382,69 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,225 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,199 Prozent stärker bei 17.297,98 Punkten, nach 17.263,63 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17.395,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.297,98 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,01 Prozent nach oben. Der SPI lag vor einem Monat, am 08.09.2025, bei 17.059,12 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2025, den Wert von 16.637,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16.031,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 12,01 Prozent zu Buche. 17.395,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.361,69 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 12,11 Prozent auf 0,18 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,96 Prozent auf 15,06 CHF), Relief Therapeutics (+ 6,32 Prozent auf 3,54 CHF), Medacta (+ 3,76 Prozent auf 149,20 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-6,69 Prozent auf 13,25 CHF), Addex Therapeutics (-6,19 Prozent auf 0,06 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,70 Prozent auf 1,42 CHF), Meier Tobler (-3,68 Prozent auf 38,00 CHF) und Leonteq (-3,29 Prozent auf 17,06 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.141.453 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 259,792 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 9,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net