Ausblick: Accuray informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

12.08.25 07:01 Uhr
Accuray veröffentlicht am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,013 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Accuray 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 123,8 Millionen USD gegenüber 134,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,013 USD, gegenüber -0,160 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 454,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 446,6 Millionen USD generiert wurden.

