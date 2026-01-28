DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,20 -3,8%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,28 +0,8%Gold5.584 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Aon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

29.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aon PLC Registered Shs
274,30 EUR -9,30 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aon wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,75 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aon 3,28 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Aon 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aon 4,13 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,96 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,27 Milliarden USD, gegenüber 15,75 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aon PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung