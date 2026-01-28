Ausblick: Aon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aon wird am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,75 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aon 3,28 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Aon 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,38 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aon 4,13 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,96 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,27 Milliarden USD, gegenüber 15,75 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

