Ausblick: Azad Engineering legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

31.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Azad Engineering Limited Registered Shs
1.700,35 INR 6,35 INR 0,37%
Charts|News|Analysen

Azad Engineering wird am 01.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,31 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,55 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Azad Engineering nach den Prognosen von 2 Analysten 1,47 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Milliarden INR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,45 INR aus. Im Vorjahr waren 14,66 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 6,04 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 4,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

