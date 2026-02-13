DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.332 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Ausblick: Banco Itau Chile Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

15.02.26 07:01 Uhr
Banco Itau Chile Registered Shs
100.380,00 COP 0,00 COP 0,00%
Banco Itau Chile Registered präsentiert in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 489,44 CLP. Dies würde einem Zuwachs von 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banco Itau Chile Registered 414,00 CLP je Aktie vermeldete.

Banco Itau Chile Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 399,60 Milliarden CLP abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 59,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 987,07 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1942,99 CLP, gegenüber 1741,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.574,41 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.763,69 Milliarden CLP generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

