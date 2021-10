BHP produziert im ersten Quartal weniger Eisenerz und Kupfer - Aktie gewinnt

Die Förderung von Eisenerz lag in den drei Monaten per Ende September bei 63,3 Millionen Tonnen, das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 3 Prozent weniger als im Vorquartal.

Die BHP Group bekräftigte, dass sie im Gesamtjahr 2021/22 zwischen 249 und 259 Tonnen Eisenerz produzieren will.

Der Konzern hat während des Quartals umfangreiche Wartungsarbeiten seiner Anlagen in Australien vorgenommen. Geringere Einflüsse auf die Fördermengen hatten pandemiebedingte Grenzschließungen, was zu einem temporären Mangel an Arbeitskräften in bestimmten Bereichen führte. BHP ist der weltweit drittgrößte Produzent von Eisenerz.

Der Konzern produzierte im Quartal 376.500 Tonnen Kupfer, das waren 9 Prozent weniger im Jahres- und 7 Prozent weniger im Quartalsvergleich. Auch hier machten sich Wartungsarbeiten bemerkbar.

Die BHP-Aktie legt in London derzeit 0,77 Prozent auf 20,03 Pfund zu.

