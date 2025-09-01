Ausblick: Campbell Soup präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Campbell Soup wird am 03.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,33 Milliarden USD gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, gegenüber 1,89 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 10,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9,64 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Campbell Soup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Campbell Soup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Campbell Soup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Campbell Soup Co.
Analysen zu Campbell Soup Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2018
|Campbell Soup Underperform
|Wolfe Research
|21.05.2018
|Campbell Soup Underweight
|Barclays Capital
|21.05.2018
|Campbell Soup Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|22.11.2017
|Campbell Soup Sell
|UBS AG
|20.11.2017
|Campbell Soup Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2018
|Campbell Soup Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|21.02.2017
|Campbell Soup Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.01.2017
|Campbell Soup Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|01.12.2015
|Campbell Soup Buy
|Argus Research Company
|12.11.2010
|Campbell Soup overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2017
|Campbell Soup Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.09.2017
|Campbell Soup Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.02.2017
|Campbell Soup Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.02.2017
|Campbell Soup Hold
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Campbell Soup Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2018
|Campbell Soup Underperform
|Wolfe Research
|21.05.2018
|Campbell Soup Underweight
|Barclays Capital
|22.11.2017
|Campbell Soup Sell
|UBS AG
|22.11.2012
|Campbell Soup underperform
|Credit Suisse Group
|21.05.2009
|Campbell Soup underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Campbell Soup Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen