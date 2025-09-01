DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.256 +1,2%Euro1,1696 -0,1%Öl68,42 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneins -- Tesla will eigene Umweltbilanz verbessern -- Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025 Börsenspiel Trader 2025
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Campbell Soup präsentiert Quartalsergebnisse

02.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Campbell Soup Co.
27,40 EUR -0,28 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Campbell Soup wird am 03.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,33 Milliarden USD gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, gegenüber 1,89 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 10,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9,64 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Campbell Soup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Campbell Soup

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Campbell Soup

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Campbell Soup Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Campbell Soup Co.

DatumRatingAnalyst
05.09.2018Campbell Soup UnderperformWolfe Research
21.05.2018Campbell Soup UnderweightBarclays Capital
21.05.2018Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.11.2017Campbell Soup SellUBS AG
20.11.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.05.2018Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.02.2017Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.2017Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.2015Campbell Soup BuyArgus Research Company
12.11.2010Campbell Soup overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
01.09.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
21.02.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
15.02.2017Campbell Soup HoldDeutsche Bank AG
15.02.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.09.2018Campbell Soup UnderperformWolfe Research
21.05.2018Campbell Soup UnderweightBarclays Capital
22.11.2017Campbell Soup SellUBS AG
22.11.2012Campbell Soup underperformCredit Suisse Group
21.05.2009Campbell Soup underperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Campbell Soup Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen