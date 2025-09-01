Ausblick: Campbell Soup präsentiert Quartalsergebnisse

Campbell Soup wird am 03.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,33 Milliarden USD gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, gegenüber 1,89 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 10,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9,64 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net