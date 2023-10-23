Ausblick: Canadian National Railway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Canadian National Railway veröffentlicht am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Canadian National Railway noch 2,13 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,48 Prozent auf 4,04 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian National Railway noch 4,51 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,22 CAD, gegenüber 7,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 16,74 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,11 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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Analysen zu Canadian National Railway Co.
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|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2018
|Canadian National Railway Outperform
|Cowen and Company, LLC
|25.07.2018
|Canadian National Railway Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.07.2018
|Canadian National Railway Buy
|Deutsche Bank AG
|24.05.2018
|Canadian National Railway Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|24.04.2018
|Canadian National Railway Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2018
|Canadian National Railway Outperform
|Cowen and Company, LLC
|25.07.2018
|Canadian National Railway Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.07.2018
|Canadian National Railway Buy
|Deutsche Bank AG
|24.05.2018
|Canadian National Railway Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|24.04.2018
|Canadian National Railway Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Canadian National Railway Neutral
|Seaport Global Securities
|27.09.2016
|Canadian National Railway Hold
|Loop Capital
|26.04.2016
|Canadian National Railway Equal Weight
|Barclays Capital
|16.07.2015
|Canadian National Railway Equal Weight
|Barclays Capital
|14.10.2014
|Canadian National Railway Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2017
|Canadian National Railway Sell
|Deutsche Bank AG