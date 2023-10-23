DAX14.798 -1,6%ESt504.025 -1,6%MSCIW2.791 -1,2%Dow33.127 -0,9%Nas12.984 -1,5%Bitcoin29.013 +2,5%Euro1,0581 -0,2%Öl91,11 -1,5%Gold1.974 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Birkenstock BSTCK0 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Amazon 906866 BAT 916018 Porsche Automobil vz. PAH003 Lufthansa 823212 Apple 865985 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt belastet: DAX geht unter 15.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street beendet Freitag tiefer -- VW kassiert Renditeziel -- Dürr, Tesla, SolarEdge, METRO im Fokus
Top News
Fed: Restriktiv genug?
NASDAQ-Wert Rivian-Aktie erhält Kaufempfehlung von UBS: Analyst sieht attraktiven Einstiegszeitpunkt bei Rivian
Suche...
Login

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt die Webinar-Serie Chart-Talk über DAX, Dow & Co. von onemarkets by UniCredit abonnieren - und bestens gerüstet sein für eigene Trades. -w-

Ausblick: Canadian National Railway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

23.10.23 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Canadian National Railway Co.
100,30 EUR 0,40 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Canadian National Railway veröffentlicht am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 26 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Canadian National Railway noch 2,13 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 23 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,48 Prozent auf 4,04 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian National Railway noch 4,51 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,22 CAD, gegenüber 7,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 16,74 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,11 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canadian National Railway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canadian National Railway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Werbung

Nachrichten zu Canadian National Railway Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Canadian National Railway Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Canadian National Railway Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.10.2018Canadian National Railway OutperformCowen and Company, LLC
25.07.2018Canadian National Railway HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.07.2018Canadian National Railway BuyDeutsche Bank AG
24.05.2018Canadian National Railway HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.04.2018Canadian National Railway OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
24.10.2018Canadian National Railway OutperformCowen and Company, LLC
25.07.2018Canadian National Railway HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.07.2018Canadian National Railway BuyDeutsche Bank AG
24.05.2018Canadian National Railway HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.04.2018Canadian National Railway OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Canadian National Railway NeutralSeaport Global Securities
27.09.2016Canadian National Railway HoldLoop Capital
26.04.2016Canadian National Railway Equal WeightBarclays Capital
16.07.2015Canadian National Railway Equal WeightBarclays Capital
14.10.2014Canadian National Railway NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.11.2017Canadian National Railway SellDeutsche Bank AG