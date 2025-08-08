DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.511 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Apple 865985 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 32 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 32
Staatliches Depot für Kinder: So funktioniert die Frühstart-Rente Staatliches Depot für Kinder: So funktioniert die Frühstart-Rente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Compass Minerals International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Compass Minerals International Inc.
17,40 EUR 0,40 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Compass Minerals International öffnet am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compass Minerals International noch -1,050 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Compass Minerals International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 210,8 Millionen USD im Vergleich zu 202,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,015 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Compass Minerals International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Compass Minerals International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compass Minerals International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Compass Minerals International Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Compass Minerals International Inc.

DatumRatingAnalyst
02.11.2018Compass Minerals International BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
16.02.2018Compass Minerals International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.10.2017Compass Minerals International BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
26.10.2016Compass Minerals International NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
05.10.2016Compass Minerals International SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
02.11.2018Compass Minerals International BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
16.02.2018Compass Minerals International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.10.2017Compass Minerals International BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
07.01.2015Compass Minerals International BuyBB&T Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.10.2016Compass Minerals International NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.03.2016Compass Minerals International HoldBB&T Capital Markets
14.08.2015Compass Minerals International HoldDeutsche Bank AG
15.06.2015Compass Minerals International NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
21.10.2014Compass Minerals International HoldBB&T Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2016Compass Minerals International SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
21.12.2015Compass Minerals International SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2015Compass Minerals International SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Compass Minerals International Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen