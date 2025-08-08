Ausblick: Compass Minerals International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Compass Minerals International öffnet am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compass Minerals International noch -1,050 USD je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Compass Minerals International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 210,8 Millionen USD im Vergleich zu 202,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,015 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Compass Minerals International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Compass Minerals International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compass Minerals International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Compass Minerals International Inc.
Analysen zu Compass Minerals International Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|Compass Minerals International Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|16.02.2018
|Compass Minerals International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|02.10.2017
|Compass Minerals International Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|26.10.2016
|Compass Minerals International Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|05.10.2016
|Compass Minerals International Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|Compass Minerals International Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|16.02.2018
|Compass Minerals International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|02.10.2017
|Compass Minerals International Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|07.01.2015
|Compass Minerals International Buy
|BB&T Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2016
|Compass Minerals International Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.03.2016
|Compass Minerals International Hold
|BB&T Capital Markets
|14.08.2015
|Compass Minerals International Hold
|Deutsche Bank AG
|15.06.2015
|Compass Minerals International Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|21.10.2014
|Compass Minerals International Hold
|BB&T Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2016
|Compass Minerals International Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|21.12.2015
|Compass Minerals International Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|19.10.2015
|Compass Minerals International Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Compass Minerals International Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen