Ausblick: Compass Minerals International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Compass Minerals International öffnet am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Compass Minerals International noch -1,050 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Compass Minerals International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 210,8 Millionen USD im Vergleich zu 202,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,015 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net