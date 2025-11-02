DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.219 +0,4%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Ausblick: ECARX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

02.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ECARX Holdings Incorporation Registered Shs
2,50 USD 0,12 USD 5,04%
Charts|News|Analysen

ECARX veröffentlicht am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,083 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,93 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 203,1 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,638 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 772,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

