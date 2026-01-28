DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,35 -2,5%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,29 +0,8%Gold5.583 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Caterpillar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Electrolux Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

29.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Electrolux AB Registered Shs -A-
69,50 SEK 1,50 SEK 2,21%
Charts|News|Analysen

Electrolux Registered A präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,08 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Electrolux Registered A nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 35,68 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,97 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,31 SEK, gegenüber -5,160 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 131,77 Milliarden SEK im Vergleich zu 136,29 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electrolux Registered A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electrolux Registered A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Electrolux AB Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung