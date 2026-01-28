Ausblick: Electrolux Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electrolux Registered A präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,08 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Electrolux Registered A nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 35,68 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,97 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,31 SEK, gegenüber -5,160 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 131,77 Milliarden SEK im Vergleich zu 136,29 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net