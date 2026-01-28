DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -2,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,29 +0,8%Gold5.583 +3,1%
Ausblick: Electrolux Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

29.01.26 07:01 Uhr
Electrolux Registered B öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,08 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 35,68 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 6,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Electrolux Registered B einen Umsatz von 37,97 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,33 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -5,160 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 131,72 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 136,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

