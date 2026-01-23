DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.876 -0,7%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Ausblick: Epiroc Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

25.01.26 07:01 Uhr
Epiroc AB Registered Shs -A-
21,21 EUR -0,64 EUR -2,93%
Epiroc Registered A veröffentlicht am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,93 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,96 SEK je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,64 Prozent auf 16,45 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,29 SEK, gegenüber 7,23 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 62,30 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 63,60 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

