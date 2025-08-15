Ausblick: Flexsteel Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flexsteel Industries wird sich am 18.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,840 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,890 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 111,8 Millionen USD gegenüber 110,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD im Vergleich zu 1,91 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 438,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 412,8 Millionen USD.

