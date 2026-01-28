DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,36 -2,5%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.579 -1,2%Euro1,1976 +0,2%Öl69,29 +0,8%Gold5.583 +3,1%
Ausblick: Hexagon Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

29.01.26 07:01 Uhr
Hexagon Registered B stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,107 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Registered B 1,25 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,42 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 16,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 EUR, gegenüber 4,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 5,44 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 61,77 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

