Ausblick: Icahn Enterprises vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Icahn Enterprises wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 24,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,04 Milliarden USD aus.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,750 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 8,34 Milliarden USD, gegenüber 10,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Icahn Enterprises
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Icahn Enterprises
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Icahn Enterprises
Analysen zu Icahn Enterprises
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2017
|Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests Sell
|UBS AG
|02.03.2015
|Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests Neutral
|UBS AG
|20.01.2015
|Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.03.2015
|Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests Neutral
|UBS AG
|20.01.2015
|Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2017
|Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Icahn Enterprises nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen