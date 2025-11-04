Ausblick: Icahn Enterprises vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Icahn Enterprises wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 24,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,71 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,04 Milliarden USD aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,750 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 8,34 Milliarden USD, gegenüber 10,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

