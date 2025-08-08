DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.511 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Ausblick: Mercury Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercury Systems Inc.
44,80 EUR -1,00 EUR -2,18%
Mercury Systems wird am 11.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mercury Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 882,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 835,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Mercury Systems Inc.

Analysen zu Mercury Systems Inc.

DatumRatingAnalyst
19.01.2017Mercury Systems BuySunTrust
06.10.2016Mercury Systems OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.02.2011Mercury Computer Systems buyJefferies & Company Inc.
28.01.2009Mercury Computer Systems holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.04.2006Update Mercury Computer Systems Inc.: Market PerfoRyan, Beck & Co
