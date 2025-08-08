Ausblick: Mercury Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mercury Systems wird am 11.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mercury Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 882,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 835,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

