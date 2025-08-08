Ausblick: Mercury Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Mercury Systems wird am 11.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mercury Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 882,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 835,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Mercury Systems Inc.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
