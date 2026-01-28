Ausblick: New York Community Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New York Community Bancorp äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll New York Community Bancorp 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 532,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 66,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New York Community Bancorp 1,57 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,541 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,490 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,02 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,41 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net