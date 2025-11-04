Ausblick: Owens Corning vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Owens Corning wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,44 Prozent auf 2,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,51 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,44 Milliarden USD, gegenüber 10,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
