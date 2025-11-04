DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.750 -1,9%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.968 -0,8%
Ausblick: Owens Corning vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

04.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Owens Corning IncShs
105,80 EUR -0,45 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Owens Corning wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,44 Prozent auf 2,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,51 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,44 Milliarden USD, gegenüber 10,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Owens Corning IncShs

DatumMeistgelesen
Analysen zu Owens Corning IncShs

DatumRatingAnalyst
27.06.2019Owens Corning NeutralSeaport Global Securities
24.10.2018Owens Corning NeutralSeaport Global Securities
26.10.2017Owens Corning OutperformRBC Capital Markets
27.07.2017Owens Corning Mkt PerformFBR & Co.
28.06.2017Owens Corning Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.10.2017Owens Corning OutperformRBC Capital Markets
27.04.2017Owens Corning OutperformRBC Capital Markets
31.03.2017Owens Corning OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.12.2016Owens Corning BuySeaport Global Securities
11.01.2016Owens Corning OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.06.2019Owens Corning NeutralSeaport Global Securities
24.10.2018Owens Corning NeutralSeaport Global Securities
27.07.2017Owens Corning Mkt PerformFBR & Co.
28.06.2017Owens Corning Equal WeightBarclays Capital
28.04.2017Owens Corning Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2016Owens Corning SellMKM Partners
22.10.2015Owens Corning SellMKM Partners
23.07.2015Owens Corning SellMKM Partners
12.02.2015Owens Corning SellMKM Partners

