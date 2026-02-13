DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.332 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
KW 7: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 7: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: PeptiDream legt Quartalsergebnis vor

15.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PeptiDream Inc.
10,42 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

PeptiDream wird am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,695 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -20,100 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,00 Milliarden JPY gegenüber 5,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -10,743 JPY, gegenüber 115,85 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 18,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,68 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf PeptiDream

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PeptiDream

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PeptiDream Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung