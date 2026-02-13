Ausblick: PeptiDream legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
PeptiDream wird am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -5,695 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -20,100 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,00 Milliarden JPY gegenüber 5,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -10,743 JPY, gegenüber 115,85 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 18,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,68 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PeptiDream
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PeptiDream
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent