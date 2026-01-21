DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.907 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl65,31 ±-0,0%Gold4.822 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Samsung Electro-Mechanics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

22.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
280.000,00 KRW -2.000,00 KRW -0,71%
Charts|News|Analysen

Samsung Electro-Mechanics lässt sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Samsung Electro-Mechanics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2354,50 KRW. Dies würde einer Verringerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Samsung Electro-Mechanics 2758,00 KRW je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.842,46 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.492,28 Milliarden KRW umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8916,73 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8988,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten im Durchschnitt 11.258,31 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10.294,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Samsung Electro-Mechanics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Samsung Electro-Mechanics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung