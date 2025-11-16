DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.503 +0,4%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Ausblick: Terra Innovatum Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

16.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs
4,60 USD -0,16 USD -3,36%
Charts|News|Analysen

Terra Innovatum Global veröffentlicht am 17.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Terra Innovatum Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Terra Innovatum Global mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,100 USD im Vergleich zu 0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

