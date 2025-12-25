DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.601 +1,3%Euro1,1757 -0,2%Öl78,37 +8,1%Gold5.374 +1,8%
Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

02.03.26 07:01 Uhr
Viking äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,544 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 126,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,62 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 20,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,49 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,40 Milliarden USD, gegenüber 5,33 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

