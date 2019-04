Tesla Semi-Prototyp auf der Straße: Tesla liefert Model 3 mit eigenem Elektro-Laster aus

Aktien in diesem Artikel Tesla 256,70 EUR

0,65% Charts

News

Analysen

Tesla drückt seinen Model 3 in den Massenmarkt. Im Rahmen einer "massiven Auslieferungswelle" werden die Fahrzeuge zu den Kunden gebracht - Logistikprobleme scheint der Elektroautobauer in den Griff bekommen zu haben.

Tesla Semi liefert Model 3 & Co. aus

"Wir sind in den letzten 18 Monaten so in Produktion und Logistik versumpft", schrieb Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter. "Ich freue mich wirklich auf den Produktionsstart des [Tesla] Semi". Auch wenn das Fahrzeug noch nicht offiziell gebaut wird, hat Musk bereits eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für den Prototypen des hauseigenen Elektro-Lastwagens gefunden. Er hilft bei der Auslieferung von Teslas an Kunden, wie der Tesla-CEO in einem Twitter-Beitrag bestätigte:

Tesla Semi delivering Tesla cars pic.twitter.com/ttEpcW5d8G - Elrond Musk (@elonmusk) 30. März 2019

Auslieferung nimmt Fahrt auf

Nach diversen Problemen bei der Umsetzung von Teslas Ziel, mit dem Model 3 ein Elektrofahrzeug für den Massenmarkt zu bauen, scheint es nun voran zu gehen. Nicht nur hat Tesla die von Musk als "Produktionshölle" bezeichnete Zeit überlebt, inzwischen geht es auch in Sachen Auslieferung offenbar voran.

Möglicherweise steckt hinter der Veröffentlichung des Bildes durch Elon Musk aber auch Kalkül: Schließlich hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer regelrechten Modelloffensive auf sich aufmerksam gemacht. Neben dem Model 3, der in der Basisversion nun endlich für die versprochenen 35.000 US-Dollar zur Verfügung steht, präsentierte das Unternehmen Mitte März auch gleich den Tesla Y, einen Kompakt-SUV, der die Serie S.3.X.Y. vervollständigen soll. Ab Herbst 2020 soll der Einsteiger-SUV auf den Straßen unterwegs sein.

Nun, da immer mehr Kunden die Schlüssel für ihre Model 3 ausgehändigt bekommen und die SUV-Fans einen konkreten Zeitplan an die Hand bekommen haben, wann das Model Y auf den Markt kommt, richtet sich das Augenmerk das Elektroautobauers auf den möglicherweise nächsten großen Coup: Den Tesla Semi. Der Elektro-Laster soll Ende des Jahres an die ersten Kunden ausgeliefert werden - angeblich sollen bereits zahlreiche Kunden Interessen an einem Kauf angemeldet haben. Der Lastwagen soll für einen Preis ab 200.000 US-Dollar zu haben sein.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexis Georgeson / Tesla Motors, JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images