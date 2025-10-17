Avant Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Avant Brands äußerte sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avant Brands ein Ergebnis je Aktie von -0,280 CAD vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent auf 9,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avant Brands
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avant Brands
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Avant Brands Inc Registered Shs
Analysen zu Avant Brands Inc Registered Shs
Keine Analysen gefunden.