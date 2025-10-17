Avant Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avant Brands äußerte sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avant Brands ein Ergebnis je Aktie von -0,280 CAD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent auf 9,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

