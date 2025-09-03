Baiducom Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Baiducom verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig

Aktie im Blick

Die Aktie von Baiducom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Baiducom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,6 Prozent auf 131,97 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Baiducom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,6 Prozent auf 131,97 USD zu. Im Tageshoch stieg die Baiducom-Aktie bis auf 134,34 USD. Bei 133,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.643.016 Baiducom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,34 USD. Dieser Kurs wurde am 17.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Baiducom-Aktie damit 1,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 74,71 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Baiducom-Aktie 76,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Baiducom am 20.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baiducom 2,16 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Baiducom am 25.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 55,14 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

