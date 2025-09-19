So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

DAX23.642 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.176 +0,3%Nas22.523 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,48 -0,6%Gold3.640 -0,5%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,99 Prozent auf 117.624,29 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 116.466,11 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 16,47 EUR beträgt die Performance seit Auflage 78,6 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,57 Prozent auf 116,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 117,03 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.603,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.592,85 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,59 Prozent auf 639,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 617,10 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 3,084 US-Dollar am Vortag auf 3,121 US-Dollar nach oben (1,21 Prozent).

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 24,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (24,04 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,38 Prozent.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs -0,37 Prozent schwächer bei 300,06 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 301,16 US-Dollar.

Indes steigt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 6,794 US-Dollar am Vortag auf 6,798 US-Dollar nach oben (0,07 Prozent).

Zudem legt IOTA zu. Um 0,50 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1953 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,1943 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Cardano-Kurs um 1,49 Prozent auf 0,9260 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9123 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3995 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0024 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0060 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com