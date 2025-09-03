DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.955 +0,4%Nas22.230 -0,5%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,82 -1,0%Gold3.649 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - ein Abweichler Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - ein Abweichler
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Baiducom Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Baiducom verteuert sich am Mittwochabend kräftig

17.09.25 20:24 Uhr
Baiducom Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Baiducom verteuert sich am Mittwochabend kräftig

Die Aktie von Baiducom zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Baiducom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 133,48 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
114,60 EUR 10,40 EUR 9,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,8 Prozent auf 133,48 USD zu. Die Baiducom-Aktie legte bis auf 134,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 133,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.513.040 Baiducom-Aktien umgesetzt.

Bei 134,42 USD markierte der Titel am 17.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,70 Prozent Plus fehlen der Baiducom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,71 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,03 Prozent würde die Baiducom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,97 USD, nach 2,16 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Baiducom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Baiducom am 25.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Baiducom einen Gewinn von 55,14 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Baiducom-Aktie

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen

In eigener Sache

Übrigens: Baidu.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Baidu.com Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Baidu.com Inc.

DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
17.05.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
25.02.2019Baiducom Equal WeightBarclays Capital
22.02.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
31.10.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
22.02.2019Baiducom BuyThe Benchmark Company
31.10.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
27.04.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
28.07.2017Baiducom OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
25.02.2019Baiducom Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Baiducom Equal WeightBarclays Capital
28.07.2015Baiducom HoldBrean Capital
02.10.2012Baiducom holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2016Baiducom UnderweightCantor Fitzgerald
10.10.2012Baiducom underperformCredit Suisse Group
17.08.2011Baiducom underperformCredit Suisse Group
06.07.2010BAIDU.COM neues KurszielCredit Suisse Group
27.04.2010BAIDU.COM "underperform"Credit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Baidu.com Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen