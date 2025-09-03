Baiducom Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Baiducom verteuert sich am Mittwochabend kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Baiducom zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Baiducom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 133,48 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,8 Prozent auf 133,48 USD zu. Die Baiducom-Aktie legte bis auf 134,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 133,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.513.040 Baiducom-Aktien umgesetzt.

Bei 134,42 USD markierte der Titel am 17.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,70 Prozent Plus fehlen der Baiducom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,71 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,03 Prozent würde die Baiducom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,97 USD, nach 2,16 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Baiducom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Baiducom am 25.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Baiducom einen Gewinn von 55,14 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

