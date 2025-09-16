DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin97.902 -0,5%Euro1,1813 -0,4%Öl67,93 -0,8%Gold3.659 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone

17.09.25 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
23,57 USD -0,14 USD -0,59%
Charts|News|Analysen
American Superconductor Corp
47,10 EUR -0,70 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amtech Systems Inc.
7,70 EUR -0,05 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baidu.com Inc.
116,20 EUR 12,00 EUR 11,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
2,09 EUR 0,24 EUR 12,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Big 5 Sporting Goods Corp.
1,14 EUR 0,04 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7,10 EUR -0,25 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Corcept Therapeutics Inc.
59,56 EUR -0,16 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elbit Systems Ltd.
400,20 EUR -20,80 EUR -4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methode Electronics Inc.
6,70 EUR -0,10 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
9,17 USD -0,50 USD -5,17%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
144,04 EUR -3,22 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roivant Sciences
11,83 EUR 0,47 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
23,00 EUR 0,20 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.261,3 PKT -72,6 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,33 Prozent auf 22.261,33 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22.333,02 Zählern und damit 0,004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22.333,96 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22.339,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.058,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,082 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.622,98 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19.521,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17.628,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,46 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.397,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 14,55 Prozent auf 2,52 USD), Baiducom (+ 11,34 Prozent auf 137,83 USD), Roivant Sciences (+ 7,76 Prozent auf 15,28 USD), American Superconductor (+ 7,04 Prozent auf 60,49 USD) und Corcept Therapeutics (+ 5,41 Prozent auf 75,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amtech Systems (-6,02 Prozent auf 8,74 USD), Big 5 Sporting Goods (-5,59 Prozent auf 1,35 USD), Elbit Systems (-5,52 Prozent auf 479,93 USD), Nortech Systems (-5,17 Prozent auf 9,17 USD) und Consumer Portfolio Services (-5,06 Prozent auf 8,06 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.729.693 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Superconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen