Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone

Index im Blick

Der NASDAQ Composite verlor am Abend an Boden.

Am Mittwoch verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,33 Prozent auf 22.261,33 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22.333,02 Zählern und damit 0,004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22.333,96 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22.339,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.058,92 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,082 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.622,98 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19.521,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17.628,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,46 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.397,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 14,55 Prozent auf 2,52 USD), Baiducom (+ 11,34 Prozent auf 137,83 USD), Roivant Sciences (+ 7,76 Prozent auf 15,28 USD), American Superconductor (+ 7,04 Prozent auf 60,49 USD) und Corcept Therapeutics (+ 5,41 Prozent auf 75,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amtech Systems (-6,02 Prozent auf 8,74 USD), Big 5 Sporting Goods (-5,59 Prozent auf 1,35 USD), Elbit Systems (-5,52 Prozent auf 479,93 USD), Nortech Systems (-5,17 Prozent auf 9,17 USD) und Consumer Portfolio Services (-5,06 Prozent auf 8,06 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.729.693 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net