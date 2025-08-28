Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Index im Fokus

Der NASDAQ Composite sank zum Handelsende.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,15 Prozent tiefer bei 21.455,55 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,345 Prozent auf 21.630,33 Punkte an der Kurstafel, nach 21.705,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.631,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.397,98 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,051 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.098,29 Punkte. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.05.2025, bei 19.175,87 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.08.2024, den Stand von 17.516,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,28 Prozent aufwärts. Bei 21.803,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 9,32 Prozent auf 11,38 USD), Autodesk (+ 9,09 Prozent auf 314,70 USD), Baiducom (+ 4,76 Prozent auf 95,30 USD), inTest (+ 3,61 Prozent auf 7,03 USD) und TransAct Technologies (+ 2,84 Prozent auf 4,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Rambus (-9,03 Prozent auf 73,77 USD), American Superconductor (-7,32 Prozent auf 49,90 USD), Oracle (-5,90 Prozent auf 226,13 USD), TTM Technologies (-4,97 Prozent auf 44,57 USD) und Harvard Bioscience (-4,84 Prozent auf 0,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.021.886 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net