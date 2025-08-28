DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.236 -4,3%Euro1,1683 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung
Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Index im Fokus

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

29.08.25 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter | finanzen.net

Der NASDAQ Composite sank zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
92,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alliance Resource Partners LP
23,01 USD -0,03 USD -0,13%
Charts|News|Analysen
American Superconductor Corp
45,80 EUR 1,56 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astro-Med Inc.
8,60 EUR -0,90 EUR -9,47%
Charts|News|Analysen
Autodesk Inc.
267,10 EUR 20,50 EUR 8,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baidu.com Inc.
81,40 EUR 4,20 EUR 5,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harvard Bioscience Inc.
0,44 EUR -0,01 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
6,00 EUR 0,05 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,52 EUR -5,86 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
191,98 EUR -14,22 EUR -6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rambus Inc.
63,62 EUR -6,24 EUR -8,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TransAct Technologies Inc.
4,34 USD 0,12 USD 2,84%
Charts|News|Analysen
TTM Technologies Inc.
39,60 EUR 2,00 EUR 5,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
22,00 EUR -0,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.455,6 PKT -249,6 PKT -1,15%
Charts|News|Analysen

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,15 Prozent tiefer bei 21.455,55 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,345 Prozent auf 21.630,33 Punkte an der Kurstafel, nach 21.705,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.631,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.397,98 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,051 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.098,29 Punkte. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.05.2025, bei 19.175,87 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.08.2024, den Stand von 17.516,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,28 Prozent aufwärts. Bei 21.803,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 9,32 Prozent auf 11,38 USD), Autodesk (+ 9,09 Prozent auf 314,70 USD), Baiducom (+ 4,76 Prozent auf 95,30 USD), inTest (+ 3,61 Prozent auf 7,03 USD) und TransAct Technologies (+ 2,84 Prozent auf 4,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Rambus (-9,03 Prozent auf 73,77 USD), American Superconductor (-7,32 Prozent auf 49,90 USD), Oracle (-5,90 Prozent auf 226,13 USD), TTM Technologies (-4,97 Prozent auf 44,57 USD) und Harvard Bioscience (-4,84 Prozent auf 0,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.021.886 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Agilysys und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Agilysys

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Agilysys

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen