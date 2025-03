Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 1,20 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 1,20 USD. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 1,20 USD. Bei 1,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 100.210 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,38 USD. Mit einem Zuwachs von 181,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,20 USD fiel das Papier am 03.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 05.11.2024 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,93 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,28 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20,13 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von 45,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 36,99 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,361 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

