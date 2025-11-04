Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Nachmittag an

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,58 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,58 USD zu. Bei 3,59 USD erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 223.857 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 4,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,41 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,01 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 71,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,69 Mio. CAD – ein Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Ballard Power die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,479 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

