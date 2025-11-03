DAX24.163 +0,9%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,58 -2,1%Nas23.785 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Nachmittag fester

03.11.25 16:08 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,60 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
3,04 EUR -0,04 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,60 USD. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,62 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215.091 Stück gehandelt.

Bei 4,09 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,61 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 71,94 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,69 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,479 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren verloren

Erste Schätzungen: Ballard Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

