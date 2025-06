Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Plus

Ballard Power im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 1,67 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,68 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 203.491 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 2,93 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 75,98 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,34 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,08 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,49 Mio. CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,495 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

