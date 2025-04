Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 1,18 USD.

Die Ballard Power-Aktie wies um 15:44 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,18 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,17 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179.487 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,33 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Gewinne von 182,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 13.03.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,43 Prozent auf 34,29 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 62,84 Mio. CAD gelegen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,572 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

