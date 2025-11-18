Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 2,89 USD ab.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 2,89 USD ab. Bei 2,84 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 192.343 Ballard Power-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,09 USD. 41,52 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 65,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Am 13.11.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 44,76 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,13 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 122,35 Prozent gesteigert.

Am 05.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,464 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

