Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Ballard Power

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 2,82 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 2,82 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,79 USD ab. Bei 2,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 78.473 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,09 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 179,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Am 13.11.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 122,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,76 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 20,13 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ballard Power am 05.03.2026 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,462 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

