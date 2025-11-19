Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Ballard Power
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 2,82 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Ballard Power-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 2,82 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,79 USD ab. Bei 2,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 78.473 Ballard Power-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,09 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 179,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.
Am 13.11.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 122,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,76 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 20,13 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ballard Power am 05.03.2026 vorlegen.
Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,462 CAD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie
Ballard Power-Aktie tiefrot: Verluste deutlich eingedämmt - Umsatz zieht an
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|29.06.2006
|Ballard Power Kursziel 10 Euro
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2007
|Ballard Power Systems Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|02.03.2006
|Ballard Power Ausbruchsversuch
|Focus Money
|24.02.2006
|Ballard Power Systems hold
|Citigroup
|21.10.2005
|Update Ballard Power Systems Inc.: Peer Perform
|Thomas Weisel Partners
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.04.2006
|Ballard Power Systems Downgrade
|RBC Capital Markets
|25.04.2006
|Ballard Power Systems sell
|Citigroup
|25.04.2006
|Update Ballard Power Systems Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen