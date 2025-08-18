Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gibt am Nachmittag nach

Kurs der Ballard Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 1,91 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 1,91 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,92 USD. Bisher wurden heute 41.421 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 19,69 Prozent zulegen. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,469 CAD je Aktie aus.

