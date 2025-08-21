Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Ballard Power zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 2,07 USD.

Um 15:50 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 2,07 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 92.913 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 2,28 USD markierte der Titel am 25.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 10,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 104,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Am 11.08.2025 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 24,69 Mio. CAD gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,469 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

